Рада розгляне законопроект про пріоритетні напрями науки та інновацій

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроект №13629 «Про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на створення правових та організаційних засад для формування та реалізації пріоритетних напрямів у сферах науки, науково-технічної та інноваційної діяльності. Його мета – досягнення Цілей сталого розвитку, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки та суспільства, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва, зміцнення національної безпеки й оборони, а також покращення рівня та якості життя населення.

Проектом закону пропонується:

Визначити правові та організаційні основи нової системи формування та реалізації пріоритетних напрямів у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності.

Запровадити єдину систему пріоритетних напрямів, що включатиме довгострокові напрями, затверджені Верховною Радою на 10 років, і середньострокові напрями, визначені Кабінетом Міністрів на 5 років.

Встановити, що підготовка пропозицій щодо довгострокових і середньострокових пріоритетів базуватиметься на результатах прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень, проведених установами, обраними на конкурсній основі, без необхідності розробки окремої державної програми прогнозування.

Оновити перелік інструментів реалізації пріоритетних напрямів, зокрема передбачити фінансування прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок державного бюджету відповідно до середньострокових пріоритетів, визначених на основі довгострокових.

Закріпити, що чинні пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, визначені статтями 3 і 4 відповідних законів України, діятимуть до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану. Після цього нові переліки пріоритетів мають бути сформовані за оновленою процедурою.

Крім того, законопроект передбачає визнання з 1 січня наступного року, після припинення або скасування воєнного стану, такими, що втратили чинність:

Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».

