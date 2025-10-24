Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада розгляне законопроект про пріоритетні напрями науки та інновацій

15:22, 24 жовтня 2025
Уряд пропонує нову систему пріоритетів розвитку.
Рада розгляне законопроект про пріоритетні напрями науки та інновацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроект №13629 «Про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на створення правових та організаційних засад для формування та реалізації пріоритетних напрямів у сферах науки, науково-технічної та інноваційної діяльності. Його мета – досягнення Цілей сталого розвитку, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки та суспільства, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва, зміцнення національної безпеки й оборони, а також покращення рівня та якості життя населення.

Проектом закону пропонується:

  • Визначити правові та організаційні основи нової системи формування та реалізації пріоритетних напрямів у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності.
  • Запровадити єдину систему пріоритетних напрямів, що включатиме довгострокові напрями, затверджені Верховною Радою на 10 років, і середньострокові напрями, визначені Кабінетом Міністрів на 5 років.
  • Встановити, що підготовка пропозицій щодо довгострокових і середньострокових пріоритетів базуватиметься на результатах прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень, проведених установами, обраними на конкурсній основі, без необхідності розробки окремої державної програми прогнозування.
  • Оновити перелік інструментів реалізації пріоритетних напрямів, зокрема передбачити фінансування прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок державного бюджету відповідно до середньострокових пріоритетів, визначених на основі довгострокових.
  • Закріпити, що чинні пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, визначені статтями 3 і 4 відповідних законів України, діятимуть до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану. Після цього нові переліки пріоритетів мають бути сформовані за оновленою процедурою.

Крім того, законопроект передбачає визнання з 1 січня наступного року, після припинення або скасування воєнного стану, такими, що втратили чинність:

  • Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
  • Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ