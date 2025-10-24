ВККС до завершення повноважень ГРМЕ проведе спільні засідання та обере нових суддів ВАКС, – Андрій Пасічник

Андрій Пасічник підкреслив, що Комісія послідовно реалізує конкурсну процедуру добору суддів Вищого антикорупційного суду.

Фото - ВККС

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник заявив, що ВККС до завершення повноважень ГРМЕ проведе спільні засідання та обере нових суддів ВАКС. Про це він сказав 23 жовтня під час виступу на заході «Шлях до ЄС: Погляд громадянського суспільства на прогрес України за переговорними розділами 23 і 24».

Андрій Пасічник зазначив, що Комісія послідовно реалізує конкурсну процедуру добору суддів Вищого антикорупційного суду та вчасно виконає всі взяті зобов’язання.

«Зараз триває етап кваліфікаційних іспитів, кандидати складають тестування. Відповідно до плану наприкінці лютого – на початку березня розпочнемо співбесіди з Громадською радою міжнародних експертів», – повідомив голова ВККСУ.

За словами Андрія Пасічника, Комісія перебуває в постійному контакті з Громадською радою міжнародних експертів.

«Ми вже узгодили формат спільної роботи, обговорили всі процедурні питання. Взаємодія конструктивна і стабільна. Це дозволить нам у лютому-березні провести співбесіди та вчасно завершити процедуру до припинення повноважень ГРМЕ», – зазначив він.

Після завершення кваліфікаційного оцінювання та співбесід рекомендації Комісії розглядатиме Вища рада правосуддя.

«Ми виконаємо своє зобов’язання і Вищий антикорупційний суд отримає нових суддів. Ми розуміємо, наскільки це важлива функція для держави не лише в контексті боротьби з корупцією, а й у розбудові спроможної держави. Це – наш пріоритет», – наголосив Андрій Пасічник.

Фото: ВККС

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, яке відбулося 13 жовтня. Відповідно до даних ВККС, вдало склали тестування 131 претендент на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Нагадаємо, ВККС оприлюднила приклади тестування когнітивних здібностей щодо вербального та логічного мислення.

