США повернули Україні культурні цінності з тимчасово окупованих територій, фото

Їх конфіскували правоохоронні органи США.

Источник фото: president.gov.ua

Сполучені штати Америки повернули Україні культурні цінностей, викрадені з тимчасово окупованих територій. Їх конфіскували правоохоронні органи США.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів.

Як розповіли у Офісі Президента, у червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, який після відповідного дослідження виявився європейською залізною сокирою XVII ст. з молотом на задній частині. Сокира була незаконно вивезена з України на територію Сполучених Штатів Америки.

Також торік у червні було вилучено артефакти, незаконно ввезені до США з росії. Зокрема, три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. е., а також один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.

Зазначені артефакти були конфісковані для передачі Посольству України у Сполучених Штатах в адміністративному порядку.

Джерело фото: president.gov.ua

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