Рустем Умєров про перемовини у США: наступний етап консультацій буде у Давосі

Українська делегація поінформувала американських партнерів про атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про хід переговорів із американською делегацією.

Так, представники України Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія протягом двох днів працювали у Сполучених Штатах.

З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

«Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації», — зазначив Умєров.

За його словами, Україна поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України.

«Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі», — додав він.

