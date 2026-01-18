  1. В Украине

Рустем Умеров о переговорах в США: следующий этап консультаций состоится в Давосе

21:03, 18 января 2026
Украинская делегация проинформировала американских партнеров об атаках РФ на энергетическую инфраструктуру.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о ходе переговоров с американской делегацией.

Так, представители Украины Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия работали в Соединенных Штатах.

С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

«Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации», — отметил Умеров.

По его словам, Украина проинформировала американских партнеров о недавних атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе», — добавил он.

