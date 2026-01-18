Рустем Умеров о переговорах в США: следующий этап консультаций состоится в Давосе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о ходе переговоров с американской делегацией.
Так, представители Украины Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия работали в Соединенных Штатах.
С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.
«Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации», — отметил Умеров.
По его словам, Украина проинформировала американских партнеров о недавних атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.
«Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе», — добавил он.
