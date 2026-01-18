Як боротися з втомою — дієві поради від медиків

Унаслідок надмірного фізичного й психічного навантаження виникає втома, боротися з якою можна лише за допомогою відпочинку.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дів кілька порад, як боротися з втомою.

Як подолати втому?

Насамперед розподіляйте час роботи й відпочинку, пріоритетизуйте свої завдання. Якщо на вас значне навантаження, звертайтесь до колег по допомогу. Не ігноруйте обідню перерву, пройдіться пішки 20–30 хвилин.

Подбайте про якісний. Для дорослих тривалість сну має сягати щонайменше 7 годин, для дітей 6–12 років — 9–12 годин, 13–8 років — 8–10 годин. Перед сном обмежте використання гаджетів та перегляд емоційно насичених телевізійних передач. Провітрюйте кімнату напередодні сну.

Медики підкреслили, що від правильного та повноцінного харчування залежить працездатність, розумовий та фізичний стан.

«Регулярна рухова активність має стати складовою вашого життя. Будь-яка фізична активність — ходьба, біг, катання на велосипеді чи ковзанах — корисна й надасть заряду бадьорості. Нагадаємо про рекомендацію для дорослих займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності. Спробуйте займатися по 30 хвилин 5 днів на тиждень», - кажуть спеціалісти.

Намагайтеся зберігати оптимізм. Негативні емоції чинять значний вплив на здоров’я. Тож вибудовуйте доброзичливі взаємини з колегами й рідними.

Не забувайте про саморозвиток. Хобі чи просто улюблені справи наповнять ваше життя радістю. Це допоможе також відволіктися від важких буднів.

«Пам’ятайте, що на сьогодні немає спеціального медикаментозного лікування втоми, ви можете просто змінити щоденні звички й крок за кроком покращити своє життя.

Якщо ваш стан здоров’я попри намагання не поліпшився, зверніться по допомогу до фахівця», - додали медики.

