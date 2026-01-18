Как бороться с усталостью — действенные советы от медиков

Вследствие чрезмерной физической и психической нагрузки возникает усталость, бороться с которой можно только с помощью отдыха.

Фото: calm.com

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как бороться с усталостью.

Как преодолеть усталость?

Прежде всего распределяйте время работы и отдыха, расставляйте приоритеты в задачах. Если у вас значительная нагрузка, обращайтесь к коллегам за помощью. Не игнорируйте обеденный перерыв, пройдитесь пешком 20–30 минут.

Позаботьтесь о качественном сне. Для взрослых продолжительность сна должна составлять не менее 7 часов, для детей 6–12 лет — 9–12 часов, 13–18 лет — 8–10 часов. Перед сном ограничьте использование гаджетов и просмотр эмоционально насыщенных телепередач. Проветривайте комнату накануне сна.

Медики подчеркнули, что от правильного и полноценного питания зависит работоспособность, умственное и физическое состояние.

«Регулярная двигательная активность должна стать составляющей вашей жизни. Любая физическая активность — ходьба, бег, езда на велосипеде или на коньках — полезна и придаст заряд бодрости. Напоминаем рекомендацию для взрослых заниматься не менее 150 минут в неделю физической активностью умеренной интенсивности. Попробуйте заниматься по 30 минут 5 дней в неделю», — отмечают специалисты.

Старайтесь сохранять оптимизм. Негативные эмоции оказывают значительное влияние на здоровье. Поэтому выстраивайте доброжелательные отношения с коллегами и близкими.

Не забывайте о саморазвитии. Хобби или просто любимые занятия наполнят вашу жизнь радостью и помогут отвлечься от тяжелых будней.

«Помните, что на сегодняшний день не существует специального медикаментозного лечения усталости — вы можете просто изменить повседневные привычки и шаг за шагом улучшить свою жизнь.

Если состояние здоровья, несмотря на усилия, не улучшилось, обратитесь за помощью к специалисту», — добавили медики.

