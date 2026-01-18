Школи на Київщині відновлюють навчання з 19 січня — ОВА

Уроки триватимуть по 30 хвилин, а громади самостійно визначатимуть дати старту семестру після перевірки готовності закладів освіти.

Навчальний процес у школах Київської області відновлять з 19 січня. Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про це за підсумками позачергового засідання Ради оборони Київщини.

Водночас уроки буде скорочено до 30 хвилин, а завершувати навчання у другу зміну необхідно не пізніше 16:00 години.

«Протягом вихідних днів ми інспектували школи в громадах, перевіряли їх готовність до відновлення освітнього процесу, зокрема в частині дотримання температурного режиму. Тому сьогодні Рада оборони рекомендує громадам самостійно ухвалити рішення щодо початку навчального семестру та оприлюднити цю інформацію на офіційних ресурсах. На жаль, не всі громади встигли якісно підготуватися до старту навчального процесу. У зв’язку з цим необхідно провести засідання комісій ТЕБ та НС і визначити конкретні дати початку навчання, а також перелік закладів освіти, які готові його розпочати», - розповів Калашник.

