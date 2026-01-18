Школы в Киевской области возобновляют обучение с 19 января — ОВА

Уроки будут длиться по 30 минут, а громады самостоятельно будут определять даты начала семестра после проверки готовности учреждений образования.

Учебный процесс в школах Киевской области возобновят с 19 января. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник по итогам внеочередного заседания Совета обороны Киевщины.

В то же время уроки будут сокращены до 30 минут, а завершать обучение во вторую смену необходимо не позднее 16:00.

«В течение выходных дней мы инспектировали школы в громадах, проверяли их готовность к возобновлению образовательного процесса, в частности в части соблюдения температурного режима. Поэтому сегодня Совет обороны рекомендует громадам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах. К сожалению, не все громады успели качественно подготовиться к старту учебного процесса. В связи с этим необходимо провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС и определить конкретные даты начала обучения, а также перечень учреждений образования, которые готовы его начать», — рассказал Калашник.

