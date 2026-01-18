Засновник чи директор: хто має право підписувати податкову звітність компанії

Ключові вимоги законодавства, роль Єдиного державного реєстру та умови визнання підпису податковою.

Засновник компанії може законно підписувати податкову звітність — але лише за чітко визначених умов. Йдеться про ситуації, коли власник бізнесу одночасно виконує функції керівника юридичної особи. На ключові межі такого підпису звернули увагу в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Право засновника на управління компанією

Учасники (засновники, акціонери, пайовики) юридичної особи мають право брати участь в управлінні підприємством у порядку, визначеному установчими документами та законодавством. Водночас сам факт заснування компанії не означає автоматичного права діяти від її імені у відносинах із державними органами.

Вирішальне значення має інформація, внесена до Єдиного державного реєстру.

Що фіксує Єдиний державний реєстр

У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дані про всі реєстраційні дії передаються до інформаційних систем податкової служби в день їх проведення.

Саме ці відомості є підставою для визнання повноважень особи при поданні податкової звітності.

Хто має право підписувати податкову звітність

Закон покладає на платника податків обов’язок подавати до контролюючих органів податкову звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків. Податкова декларація має бути підписана:

керівником платника податків або уповноваженою особою;

особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку.

Якщо бухгалтерський облік підприємства веде безпосередньо керівник, саме він одноосібно підписує декларацію.

Паперовий чи електронний підпис: що визнає держава

Справжність податкової звітності підтверджується:

власноручним підписом уповноваженої особи — для паперових документів;

накладенням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису — для електронної звітності.

Без належного підпису податкові документи вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства.

