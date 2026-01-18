Учредитель или директор: кто имеет право подписывать налоговую отчетность компании
Учредитель компании может законно подписывать налоговую отчетность — но только при четко определенных условиях. Речь идет о ситуациях, когда владелец бизнеса одновременно выполняет функции руководителя юридического лица. На ключевые границы такой подписи обратили внимание в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.
Право учредителя на управление компанией
Участники (учредители, акционеры, пайщики) юридического лица имеют право участвовать в управлении предприятием в порядке, определенном учредительными документами и законодательством. В то же время сам факт учреждения компании не означает автоматического права действовать от ее имени в отношениях с государственными органами.
Решающего значения приобретает информация, внесенная в Единый государственный реестр.
Что фиксирует Единый государственный реестр
В Едином государственном реестре содержатся сведения о руководителе юридического лица, а также о других лицах, которые имеют право действовать от его имени без доверенности. Данные обо всех регистрационных действиях передаются в информационные системы налоговой службы в день их проведения.
Именно эти сведения являются основанием для признания полномочий лица при подаче налоговой отчетности.
Кто имеет право подписывать налоговую отчетность
Закон возлагает на налогоплательщика обязанность подавать в контролирующие органы налоговую отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. Налоговая декларация должна быть подписана:
- руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом;
- лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета.
Если бухгалтерский учет предприятия ведет непосредственно руководитель, именно он единолично подписывает декларацию.
Бумажная или электронная подпись: что признает государство
Подлинность налоговой отчетности подтверждается:
- собственноручной подписью уполномоченного лица — для бумажных документов;
- наложением квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи — для электронной отчетности.
Без надлежащей подписи налоговые документы считаются оформленными с нарушением требований законодательства.
