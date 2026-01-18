Учредитель или директор: кто имеет право подписывать налоговую отчетность компании

Ключевые требования законодательства, роль Единого государственного реестра и условия признания подписи налоговой.

Учредитель компании может законно подписывать налоговую отчетность — но только при четко определенных условиях. Речь идет о ситуациях, когда владелец бизнеса одновременно выполняет функции руководителя юридического лица. На ключевые границы такой подписи обратили внимание в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

Право учредителя на управление компанией

Участники (учредители, акционеры, пайщики) юридического лица имеют право участвовать в управлении предприятием в порядке, определенном учредительными документами и законодательством. В то же время сам факт учреждения компании не означает автоматического права действовать от ее имени в отношениях с государственными органами.

Решающего значения приобретает информация, внесенная в Единый государственный реестр.

Что фиксирует Единый государственный реестр

В Едином государственном реестре содержатся сведения о руководителе юридического лица, а также о других лицах, которые имеют право действовать от его имени без доверенности. Данные обо всех регистрационных действиях передаются в информационные системы налоговой службы в день их проведения.

Именно эти сведения являются основанием для признания полномочий лица при подаче налоговой отчетности.

Кто имеет право подписывать налоговую отчетность

Закон возлагает на налогоплательщика обязанность подавать в контролирующие органы налоговую отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. Налоговая декларация должна быть подписана:

руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом;

лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета.

Если бухгалтерский учет предприятия ведет непосредственно руководитель, именно он единолично подписывает декларацию.

Бумажная или электронная подпись: что признает государство

Подлинность налоговой отчетности подтверждается:

собственноручной подписью уполномоченного лица — для бумажных документов;

наложением квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи — для электронной отчетности.

Без надлежащей подписи налоговые документы считаются оформленными с нарушением требований законодательства.

