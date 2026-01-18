  1. В Україні

Як боржнику підготувати проєкт плану реструктуризації боргів — роз’яснення Мін’юсту

23:27, 18 січня 2026
Боржникам пояснили, що обов’язково зазначається у плані реструктуризації боргів.
Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, як боржнику підготувати проєкт плану реструктуризації боргів.

«У період фінансової нестабільності процедура неплатоспроможності часто стає реальним шляхом виходу з боргової кризи. Якщо людина вирішує скористатися цим механізмом, перший крок — подання заяви до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність», - заявили у відомстві.

Вимоги до заяви визначені ч. 2–4 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства. Згідно з ч. 4 цієї статті, разом із заявою боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів — проєкт плану реструктуризації боргів.

Що це таке?

Проєкт плану реструктуризації боргів — це документ, у якому боржник відображає свій фінансовий і майновий стан та бачення шляхів погашення всіх або частини боргів. У майбутньому саме він може стати основою плану, що буде схвалений кредиторами та затверджений господарським судом.

Що обов’язково зазначається у плані:

▪️ причини неплатоспроможності;

▪️ визнані судом вимоги кредиторів із сумами та черговістю;

▪️ інформація про майновий стан після проведення інвентаризації керуючим реструктуризацією;

▪️ усі доходи, у тому числі заплановані;

▪️ розмір суми, що щомісяця залишається на проживання — не менше одного прожиткового мінімуму на боржника і кожного утриманця, а також кошти на обов’язкові платежі (аліменти тощо);

▪️ відомості про можливу реалізацію майна, у тому числі того, що є предметом забезпечення;

▪️ зміну способу, порядку, строків і розміру виконання зобов’язань;

▪️ відстрочення, розстрочення або списання боргів чи їх частини;

▪️ виконання зобов’язань третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів;

▪️ інші заходи для покращення фінансового стану.

«Окремі положення плану доцільно узгоджувати з кредиторами — насамперед щодо відстрочення, розстрочення, списання боргів і зміни умов їх виконання.

Грамотно підготовлений план реструктуризації — це реальний інструмент відновлення платоспроможності та шлях до звільнення від боргового тягаря», - додали у відомстві.

борг мінюст стягнення заборгованості

