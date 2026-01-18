  1. В Украине

Как должнику подготовить проект плана реструктуризации долгов — разъяснение Минюста

23:27, 18 января 2026
Должникам разъяснили, что обязательно указывается в плане реструктуризации долгов.
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило, как должнику подготовить проект плана реструктуризации долгов.

«В период финансовой нестабильности процедура неплатежеспособности часто становится реальным путем выхода из долгового кризиса. Если человек решает воспользоваться этим механизмом, первый шаг — подача заявления в хозяйственный суд об открытии производства по делу о неплатежеспособности», — сообщили в ведомстве.

Требования к заявлению определены частями 2–4 статьи 116 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Согласно части 4 этой статьи, вместе с заявлением должник обязан подать предложения по реструктуризации долгов — проект плана реструктуризации долгов.

Что это такое?

Проект плана реструктуризации долгов — это документ, в котором должник отражает свое финансовое и имущественное положение, а также видение путей погашения всех или части долгов. В дальнейшем именно он может стать основой плана, который будет одобрен кредиторами и утвержден хозяйственным судом.

Что обязательно указывается в плане:

▪️ причины неплатежеспособности;

▪️ признанные судом требования кредиторов с суммами и очередностью;

▪️ информация об имущественном состоянии после проведения инвентаризации управляющим реструктуризацией;

▪️ все доходы, в том числе запланированные;

▪️ размер суммы, которая ежемесячно остается на проживание — не менее одного прожиточного минимума на должника и каждого иждивенца, а также средства на обязательные платежи (алименты и т. п.);

▪️ сведения о возможной реализации имущества, в том числе являющегося предметом обеспечения;

▪️ изменение способа, порядка, сроков и размера исполнения обязательств;

▪️ отсрочка, рассрочка или списание долгов либо их части;

▪️ исполнение обязательств третьими лицами, в том числе путем заключения договора поручительства, гарантии и других сделок;

▪️ иные меры по улучшению финансового состояния.

«Отдельные положения плана целесообразно согласовывать с кредиторами — прежде всего в части отсрочки, рассрочки, списания долгов и изменения условий их исполнения.

Грамотно подготовленный план реструктуризации — это реальный инструмент восстановления платежеспособности и путь к освобождению от долгового бремени», — добавили в ведомстве.

