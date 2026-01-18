  1. В Україні

Запропонував прикордонникам 37800 чеських крон — на Закарпатті виявили ухилянта, який був у розшуку

21:25, 18 січня 2026
Житель Тячівщини запропонував прикордонникам хабар, щоб уникну и відповідальності.
Фото: dpsu.gov.ua
Прикордонники Мукачівського загону виявили 45-річного жителя Тячівського району, який перебував у розшуку. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловік перетинав кордон у пункті пропуску «Лужанка». Під час перевірки його документів відбулося спрацювання бази даних «Оберіг». Щоб уникнути відповідальності, закарпатець запропонував прикордонному нарядові грошову винагороду у розмірі 37800 чеських крон. 

На адресу Берегівського відділу ГУНП у Закарпатській області було направлено повідомлення щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

«Грошові кошти вилучені слідчо-оперативною групою Нацполіції протоколом огляду місця події», - заявили у ДПСУ.

хабар Державна прикордонна служба

