Запропонував прикордонникам 37800 чеських крон — на Закарпатті виявили ухилянта, який був у розшуку

Житель Тячівщини запропонував прикордонникам хабар, щоб уникну и відповідальності.

Фото: dpsu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники Мукачівського загону виявили 45-річного жителя Тячівського району, який перебував у розшуку. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловік перетинав кордон у пункті пропуску «Лужанка». Під час перевірки його документів відбулося спрацювання бази даних «Оберіг». Щоб уникнути відповідальності, закарпатець запропонував прикордонному нарядові грошову винагороду у розмірі 37800 чеських крон.

На адресу Берегівського відділу ГУНП у Закарпатській області було направлено повідомлення щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

«Грошові кошти вилучені слідчо-оперативною групою Нацполіції протоколом огляду місця події», - заявили у ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.