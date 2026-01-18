Предложил пограничникам 37800 чешских крон — на Закарпатье выявили уклониста, находившегося в розыске

Житель Тячевского района предложил пограничникам взятку, чтобы избежать ответственности.

Пограничники Мукачевского отряда выявили 45-летнего жителя Тячевского района, который находился в розыске. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина пересекал границу в пункте пропуска «Лужанка». Во время проверки его документов сработала база данных «Оберіг». Чтобы избежать ответственности, закарпатец предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 37 800 чешских крон.

В адрес Береговского отдела ГУНП в Закарпатской области было направлено сообщение о выявлении признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

«Денежные средства изъяты следственно-оперативной группой Нацполиции протоколом осмотра места происшествия», — сообщили в Госпогранслужбе.

