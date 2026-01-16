Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівський апеляційний суд підтвердив закриття справи про ДТП через сплив строків притягнення до відповідальності, але водночас визнав дії водія «BMW X1» неправомірними. Хоча штрафні санкції не накладено, встановлений факт порушення залишається юридично значущим – це може стати суттєвим доказом у цивільному процесі, вплинути на питання компенсації шкоди та страхові виплати.

Занос не виправдання: дії – протиправні

Львівський апеляційний суд, дослідивши справу № 459/540/25, розглянув апеляційну скаргу на постанову Шептицького міського суду Львівської області щодо обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ще в лютому 2025 року.

Як зазначено в матеріалах справи, причина ДТП – зіткнення двох автомобілів на трасі Жовква – Шептицький. Жінка-водій «BMW X1», не врахувавши дорожню обстановку на слизькій ділянці шляху, «на повороті не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з автомобілем «Chevrolet», який рухався в зустрічному напрямку». У протоколі про адміністративне правопорушення було зафіксовано порушення пунктів 11.3 та 11.4 Правил дорожнього руху, що стосуються виїзду на зустрічну смугу та розташування транспортних засобів на дорогах з двостороннім рухом.

Встановивши факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, суд першої інстанції водночас закрив провадження у справі – у зв’язку зі спливом строків, визначених статтею 38 КУпАП. Проте учасниця ДТП, жінка-водій «BMW X1», яка була визнана правопорушницею, з таким рішенням не погодилась.

«В апеляційній скарзі захисник правопорушниці покликається на те, що оскаржувана постанова є незаконною, необгрунтованою, та такою, що не відповідає вимогам законодавства. Вважає, що суддя районного суду прийшла до помилкового висновку, так як, неповно та не всебічно дослідила обставини справи, не взяла до уваги висновок експерта та письмові пояснення, які долучені ними до матеріалів справи. Зазначає, що у протоколі про адміністративне правопорушення не розкрито суті правопорушення, передбаченого п.п.11.4, 11.3 ПДР України. Звертає увагу на те, що автомобіль був у технічно-справному стані, водій застосувала зменшення швидкості, а в подальшому гальмування, однак зіткнення сталося в результаті раптового заносу автомобіля на зустрічну смугу», – йдеться в матеріалах справи.

Водночас представник потерпілого, висловлюючи свою незгоду з такою позицією адвоката водія «BMW X1», наполягав на залишенні постанови місцевого суду без змін. Заслухавши обидві сторони, Львівський апеляційний суд дійшов до висновку, «що суддя районного суду, згідно з вимогами ст. 245 КУпАП об`єктивно з`ясувала та дослідила всі обставини справи і докази у ній, дала їм належну правову оцінку в своїй постанові».

Підтверджуючи висновки першої інстанції, апеляційний суд звернув увагу на правила дорожнього руху, в яких чітко сказано: «Дорожні умови – сукупність факторів, що характеризують (з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги) видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини (чистота, рівність, шорсткість, зчеплення), а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявність тротуарів або узбіч, засобів організації дорожнього руху та їх стан».

Не менш важливим, на думку суду є «дорожня обстановка», описана в ПДР як «сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху…». Усі ці моменти повинен враховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та керування транспортним засобом.

При цьому апеляційна інстанція звернула увагу на інші правила дорожнього руху: пункт 1.5. ПДР (дії учасників дорожнього руху не повинні створювати небезпеку), пункт 2.3.6 ПДР (водій має бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою), пункт 12.1 ПІДР (під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним).

Суд наздожене: замість адмінштрафу – цивільний позов

Апеляційний суд встановив: водієм-порушником не були виконані вимоги ПДР, «що призвело до втрати поперечної стійкості автомобіля «BMW X1» та знаходиться у причинному зв`язку з ДТП». А це, у свою чергу, свідчить про наявність адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП. Таким чином, занос автомобіля не є форс-мажором, а навпаки – підтвердженням того, що водієм не забезпечено належного контролю над транспортним засобом.

Також апеляційна інстанція визнала безпідставними доводи адвоката водія «BMW X1» про те, що під час закриття провадження у справах про адміністративні правопорушення у зв`язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 КУпАП, вина особи не встановлюється. Адже зі змісту наведених правових норм вбачається, що закриття такого провадження «можливе за одночасної наявності таких умов як: вчинення (виявлення) адміністративного правопорушення; сплив встановленого законом тримісячного строку, перебіг якого розпочинається з дня вчинення адміністративного правопорушення (при триваючому правопорушенні - з дня його виявлення)».

Суд нагадав, що для обчислення встановленого строку для адміністративного стягнення та закриття провадження у справі у зв`язку з його спливом, необхідним є встановлення факту вчинення адміністративного правопорушення – протиправної, винної дії чи бездіяльності. Так, відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, за яку передбачено адміністративну відповідальність.

«З огляду на зазначене, закриття провадження у справі за п.7 ч.1 ст. 247 КУпАП можливе лише за умови встановлення судом факту вчинення особою винної протиправної дії чи допущення винної протиправної бездіяльності, що підпадає під ознаки адміністративного правопорушення. Наявність можливого адміністративного правопорушення, не доведеного та не підтвердженого належними та допустимими доказами, не може бути достатньою підставою для закриття провадження у справі відповідно до п.7 ч.1 ст. 247 КУпАП», – наголосив апеляційний суд.

На переконання апеляційної інстанції, «суддею місцевого суду обґрунтовано встановлено вину та закрито провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв`язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП». У зв`язку з цим суд постановив: апеляційну скаргу захисника правопорушниці залишити без задоволення, а постанову судді Шептицького районного суду Львівської області – без зміни.

Варто зазначити, що в цій справі головною метою водія-порушника було не уникнення штрафу (адже строки притягнення вже сплинули), а виключення самої констатації вини. Закриття провадження за пунктом 1 статті 247 КУпАП означало б, що питання відповідальності взагалі не встановлюється. У такому разі потерпілий був би змушений доводити факт порушення заново у цивільному процесі, а страхова компанія не мала б можливості посилатися на судове рішення як на підтвердження неправомірних дій водія «BMW X1».

Зважаючи те, що суд закрив справу за пунктом 7 статті 247 КУпАП, на практиці це означає: вина встановлена, але покарання не накладене. Цей факт може мати наслідки у цивільних спорах про компенсацію завданої шкоди, якщо потерпілий використає постанову суду як доказ вини. Страхова компанія, маючи рішення суду про наявність правопорушення, може перекласти відповідальність на водія «BMW X1». Хоча процесуальні строки минули, відповідальність за керування транспортним засобом не зникає разом із календарними датами.

Автор: Валентин Коваль

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.