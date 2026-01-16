Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Львовский апелляционный суд подтвердил закрытие дела о ДТП в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, но одновременно признал действия водителя «BMW X1» неправомерными. Хотя штрафные санкции не наложены, установленный факт нарушения остается юридически значимым – это может стать существенным доказательством в гражданском процессе, повлиять на вопрос компенсации ущерба и страховые выплаты.

Занос не оправдание: действия – противоправные

Львовский апелляционный суд, исследовав дело № 459/540/25, рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Шептыцкого городского суда Львовской области относительно обстоятельств дорожно‑транспортного происшествия, которое произошло еще в феврале 2025 года.

Как указано в материалах дела, причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей на трассе Жовква – Шептыцкий. Женщина‑водитель «BMW X1», не учтя дорожную обстановку на скользком участке пути, «на повороте не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «Chevrolet», который двигался во встречном направлении». В протоколе об административном правонарушении были зафиксированы нарушения пунктов 11.3 и 11.4 Правил дорожного движения, касающихся выезда на встречную полосу и расположения транспортных средств на дорогах с двусторонним движением.

Установив факт совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 124 КУоАП, суд первой инстанции одновременно закрыл производство по делу – в связи с истечением сроков, определенных статьей 38 КУоАП. Однако участница ДТП, женщина‑водитель «BMW X1», признанная правонарушительницей, с таким решением не согласилась.

«В апелляционной жалобе защитник правонарушительницы ссылается на то, что оспариваемое постановление является незаконным, необоснованным и таким, что не соответствует требованиям законодательства. Считает, что судья районного суда пришла к ошибочному выводу, так как неполно и не всесторонне исследовала обстоятельства дела, не приняла во внимание заключение эксперта и письменные объяснения, которые были ими приложены к материалам дела. Указывает, что в протоколе об административном правонарушении не раскрыта суть правонарушения, предусмотренного п.п. 11.4, 11.3 ПДД Украины. Обращает внимание на то, что автомобиль был в технически исправном состоянии, водитель применила снижение скорости, а затем торможение, однако столкновение произошло в результате внезапного заноса автомобиля на встречную полосу», – говорится в материалах дела.

В то же время представитель потерпевшего, выражая свое несогласие с такой позицией адвоката водителя «BMW X1», настаивал на оставлении постановления местного суда без изменений. Заслушав обе стороны, Львовский апелляционный суд пришел к выводу, «что судья районного суда, согласно требованиям ст. 245 КУоАП объективно выяснила и исследовала все обстоятельства дела и доказательства в нем, дала им надлежащую правовую оценку в своем постановлении».

Подтверждая выводы первой инстанции, апелляционный суд обратил внимание на правила дорожного движения, в которых четко сказано: «Дорожные условия – совокупность факторов, характеризующих (с учетом времени года, периода суток, атмосферных явлений, освещенности дороги) видимость в направлении движения, состояние поверхности проезжей части (чистота, ровность, шероховатость, сцепление), а также ее ширину, величину уклонов на спусках и подъемах, виражей и закруглений, наличие тротуаров или обочин, средств организации дорожного движения и их состояние».

Не менее важным, по мнению суда, является «дорожная обстановка», описанная в ПДД как «совокупность факторов, характеризующихся дорожными условиями, наличием препятствий на определенном участке дороги, интенсивностью и уровнем организации дорожного движения…». Все эти моменты водитель обязан учитывать при выборе скорости, полосы движения и управления транспортным средством.

При этом апелляционная инстанция обратила внимание на другие правила дорожного движения: пункт 1.5 ПДД (действия участников дорожного движения не должны создавать опасность), пункт 2.3.6 ПДД (водитель обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой), пункт 12.1 ПДД (при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им).

Суд настигнет: место админштрафа – гражданский иск

Апелляционный суд установил: водителем‑нарушителем не были выполнены требования ПДД, «что привело к потере поперечной устойчивости автомобиля «BMW X1» и находится в причинной связи с ДТП». А это, в свою очередь, свидетельствует о наличии административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП. Таким образом, занос автомобиля не является форс‑мажором, а наоборот – подтверждением того, что водителем не обеспечен надлежащий контроль над транспортным средством.

Также апелляционная инстанция признала безосновательными доводы адвоката водителя «BMW X1» о том, что при закрытии производства по делам об административных правонарушениях в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, предусмотренных статьей 38 КУоАП, вина лица не устанавливается. Ведь из содержания приведенных правовых норм следует, что закрытие такого производства «возможно при одновременном наличии таких условий, как: совершение (выявление) административного правонарушения; истечение установленного законом трехмесячного срока, течение которого начинается со дня совершения административного правонарушения (при длящемся правонарушении – со дня его выявления)».

Суд напомнил, что для исчисления установленного срока для административного взыскания и закрытия производства по делу в связи с его истечением необходимо установление факта совершения административного правонарушения – противоправного, виновного действия или бездействия. Так, согласно ст. 9 КУоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое предусмотрена административная ответственность.

«Исходя из указанного, закрытие производства по делу по п.7 ч.1 ст. 247 КУоАП возможно лишь при условии установления судом факта совершения лицом виновного противоправного действия или допущения виновного противоправного бездействия, подпадающего под признаки административного правонарушения. Наличие возможного административного правонарушения, не доказанного и не подтвержденного надлежащими и допустимыми доказательствами, не может быть достаточным основанием для закрытия производства по делу в соответствии с п.7 ч.1 ст. 247 КУоАП», – подчеркнул апелляционный суд.

По убеждению апелляционной инстанции, «судьей местного суда обоснованно установлена вина и закрыто производство по делу об административном правонарушении в связи с истечением на момент рассмотрения дела сроков, предусмотренных статьей 38 КУоАП». В связи с этим суд постановил: апелляционную жалобу защитника правонарушительницы оставить без удовлетворения, а постановление судьи Шептыцкого районного суда Львовской области – без изменения.

Следует отметить, что в данном деле главной целью водителя‑нарушителя было не избежание штрафа (ведь сроки привлечения уже истекли), а исключение самой констатации вины. Закрытие производства по пункту 1 статьи 247 КУоАП означало бы, что вопрос ответственности вообще не устанавливается. В таком случае потерпевший был бы вынужден доказывать факт нарушения заново в гражданском процессе, а страховая компания не имела бы возможности ссылаться на судебное решение как на подтверждение неправомерных действий водителя «BMW X1».

Учитывая то, что суд закрыл дело по пункту 7 статьи 247 КУоАП, на практике это означает: вина установлена, но наказание не наложено. Этот факт может иметь последствия в гражданских спорах о компенсации причиненного ущерба, если потерпевший использует постановление суда как доказательство вины. Страховая компания, имея решение суда о наличии правонарушения, может переложить ответственность на водителя «BMW X1». Хотя процессуальные сроки истекли, ответственность за управление транспортным средством не исчезает вместе с календарными датами.

Автор: Валентин Коваль

