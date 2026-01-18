Які професії найбільш затребувані в Україні: повна картина ринку праці

Попит роботодавців зосереджений у кількох ключових групах — від робітничих спеціальностей до сфери послуг і управління.

В Україні офіційно налічується 9 267 професій, і всі вони систематизовані лише у дев’ять розділів. Така класифікація спрощує роботу роботодавцям і допомагає шукачам краще орієнтуватися на ринку праці. Про те, як саме поділяють професії та де нині найбільший попит на кадри, розповіли у Державній службі зайнятості.

Дев’ять розділів

Класифікатор охоплює весь спектр зайнятості — від найвищих державних посад до найпростіших робіт. Причому статистика вакансій і відгуків уже дозволяє побачити, де ринок збалансований, а де формується кадровий дефіцит.

Керівники і топпосади

Перший розділ — законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери. Сюди входять президенти, голови судів, директори підприємств і керівники підрозділів. В Україні таких професій 1 268.

У 2025 році служба зайнятості пропонувала майже 24 тис. вакансій, тоді як шукачі роботи подали 41,6 тис. заявок — конкуренція тут традиційно висока.

Професіонали з вищою освітою

Другий розділ — професіонали: лікарі, інженери, адвокати, економісти, науковці. Це 1 249 професій.

Попит стабільно високий: понад 51 тис. вакансій і більш як 70 тис. відгуків від шукачів роботи.

Фахівці середньої ланки

Третя група — фахівці з природничих, технічних і гуманітарних галузей: техніки, лаборанти, механіки. В Україні налічується 987 таких професій.

З початку року роботодавці шукали понад 46 тис. працівників, тоді як попит з боку шукачів перевищив 65 тис.

Технічні службовці

Четвертий розділ об’єднує технічних службовців — касирів, офісних працівників, монтажників, макетників. Це 211 професій.

На них припало понад 23 тис. вакансій і близько 35 тис. кандидатів.

Торгівля та послуги

П’ятий розділ — працівники сфери торгівлі та послуг. Бармени, кухарі, охоронці, бариста, сомельє, а також менш очевидні професії на кшталт єгерів чи астрологів — усього 209 позицій.

Саме тут один із найбільших обсягів пропозицій: 78 тис. вакансій для 113 тис. шукачів роботи.

Аграрний сектор

Шостий розділ — кваліфіковані працівники сільського та лісового господарства, рибальства і риборозведення. Це найменша група — лише 77 професій.

Проте навіть тут попит перевищує пропозицію: 9,5 тис. вакансій проти 15,5 тис. охочих працювати.

Робота з інструментом — перший сигнал дефіциту

Сьомий розділ — кваліфіковані робітники з інструментом: електромонтери, монтажники, гончарі, водолази. Загалом 1 367 професій.

Роботодавці відкрили 54 тис. вакансій, і саме тут зафіксовано дефіцит — приблизно 10 тис. фахівців бракує.

Машини та устаткування

Восьмий розділ — робітники з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування. Це найбільша група — 3 397 професій, серед яких водії, машиністи, верстатники, апаратники.

75 тис. вакансій проти 65 тис. шукачів роботи свідчать про стійку нестачу кадрів.

Найпростіші професії

Дев’ятий розділ охоплює найпростіші професії, які потребують базової освіти: вантажники, двірники, сторожі, шпаклювальники. Усього 502 професії.

Попит і пропозиція тут майже зрівноважені: 66 тис. вакансій і 70 тис. кандидатів.

Що показує класифікатор

Загальна картина демонструє одразу кілька тенденцій. З одного боку — висока конкуренція за керівні та інтелектуальні посади. З іншого — гострий дефіцит робітничих спеціальностей, особливо пов’язаних з інструментом і технологічним обладнанням.

Класифікатор професій дозволяє не лише впорядкувати ринок праці, а й чітко побачити, де економіка вже сьогодні потребує термінових рішень — від перепідготовки кадрів до стимулювання робітничих професій.

