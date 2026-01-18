  1. В Україні

Які професії найбільш затребувані в Україні: повна картина ринку праці

20:52, 18 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Попит роботодавців зосереджений у кількох ключових групах — від робітничих спеціальностей до сфери послуг і управління.
Які професії найбільш затребувані в Україні: повна картина ринку праці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні офіційно налічується 9 267 професій, і всі вони систематизовані лише у дев’ять розділів. Така класифікація спрощує роботу роботодавцям і допомагає шукачам краще орієнтуватися на ринку праці. Про те, як саме поділяють професії та де нині найбільший попит на кадри, розповіли у Державній службі зайнятості.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Дев’ять розділів

Класифікатор охоплює весь спектр зайнятості — від найвищих державних посад до найпростіших робіт. Причому статистика вакансій і відгуків уже дозволяє побачити, де ринок збалансований, а де формується кадровий дефіцит.

Керівники і топпосади

Перший розділ — законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери. Сюди входять президенти, голови судів, директори підприємств і керівники підрозділів. В Україні таких професій 1 268.
У 2025 році служба зайнятості пропонувала майже 24 тис. вакансій, тоді як шукачі роботи подали 41,6 тис. заявок — конкуренція тут традиційно висока.

Професіонали з вищою освітою

Другий розділ — професіонали: лікарі, інженери, адвокати, економісти, науковці. Це 1 249 професій.
Попит стабільно високий: понад 51 тис. вакансій і більш як 70 тис. відгуків від шукачів роботи.

Фахівці середньої ланки

Третя група — фахівці з природничих, технічних і гуманітарних галузей: техніки, лаборанти, механіки. В Україні налічується 987 таких професій.
З початку року роботодавці шукали понад 46 тис. працівників, тоді як попит з боку шукачів перевищив 65 тис.

Технічні службовці

Четвертий розділ об’єднує технічних службовців — касирів, офісних працівників, монтажників, макетників. Це 211 професій.
На них припало понад 23 тис. вакансій і близько 35 тис. кандидатів.

Торгівля та послуги

П’ятий розділ — працівники сфери торгівлі та послуг. Бармени, кухарі, охоронці, бариста, сомельє, а також менш очевидні професії на кшталт єгерів чи астрологів — усього 209 позицій.
Саме тут один із найбільших обсягів пропозицій: 78 тис. вакансій для 113 тис. шукачів роботи.

Аграрний сектор

Шостий розділ — кваліфіковані працівники сільського та лісового господарства, рибальства і риборозведення. Це найменша група — лише 77 професій.
Проте навіть тут попит перевищує пропозицію: 9,5 тис. вакансій проти 15,5 тис. охочих працювати.

Робота з інструментом — перший сигнал дефіциту

Сьомий розділ — кваліфіковані робітники з інструментом: електромонтери, монтажники, гончарі, водолази. Загалом 1 367 професій.
Роботодавці відкрили 54 тис. вакансій, і саме тут зафіксовано дефіцит — приблизно 10 тис. фахівців бракує.

Машини та устаткування

Восьмий розділ — робітники з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування. Це найбільша група — 3 397 професій, серед яких водії, машиністи, верстатники, апаратники.
75 тис. вакансій проти 65 тис. шукачів роботи свідчать про стійку нестачу кадрів.

Найпростіші професії

Дев’ятий розділ охоплює найпростіші професії, які потребують базової освіти: вантажники, двірники, сторожі, шпаклювальники. Усього 502 професії.
Попит і пропозиція тут майже зрівноважені: 66 тис. вакансій і 70 тис. кандидатів.

Що показує класифікатор

Загальна картина демонструє одразу кілька тенденцій. З одного боку — висока конкуренція за керівні та інтелектуальні посади. З іншого — гострий дефіцит робітничих спеціальностей, особливо пов’язаних з інструментом і технологічним обладнанням.

Класифікатор професій дозволяє не лише впорядкувати ринок праці, а й чітко побачити, де економіка вже сьогодні потребує термінових рішень — від перепідготовки кадрів до стимулювання робітничих професій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Кабміну пропонують затвердити Порядок реалізації АРМА арештованих активів: що він змінить

Проект постанови Кабміну про Порядок реалізації АРМА арештованих активів передано на погодження Державній регуляторній службі.

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]