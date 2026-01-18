Какие профессии наиболее востребованы в Украине: полная картина рынка труда

Спрос работодателей сосредоточен в нескольких ключевых группах — от рабочих специальностей до сферы услуг и управления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально насчитывается 9 267 профессий, и все они систематизированы всего в девять разделов. Такая классификация упрощает работу работодателям и помогает соискателям лучше ориентироваться на рынке труда. О том, как именно разделяют профессии и где сейчас наибольший спрос на кадры, рассказали в Государственной службе занятости.

Девять разделов

Классификатор охватывает весь спектр занятости — от высших государственных должностей до самых простых работ. При этом статистика вакансий и откликов уже позволяет увидеть, где рынок сбалансирован, а где формируется кадровый дефицит.

Руководители и топ-должности

Первый раздел — законодатели, высшие государственные служащие, руководители и менеджеры. Сюда входят президенты, главы судов, директора предприятий и руководители подразделений. В Украине таких профессий 1 268.

В 2025 году служба занятости предлагала почти 24 тыс. вакансий, тогда как соискатели подали 41,6 тыс. заявок — конкуренция здесь традиционно высокая.

Профессионалы с высшим образованием

Второй раздел — профессионалы: врачи, инженеры, адвокаты, экономисты, ученые. Это 1 249 профессий.

Спрос стабильно высокий: более 51 тыс. вакансий и свыше 70 тыс. откликов от соискателей.

Специалисты среднего звена

Третья группа — специалисты в естественных, технических и гуманитарных отраслях: техники, лаборанты, механики. В Украине насчитывается 987 таких профессий.

С начала года работодатели искали более 46 тыс. работников, тогда как спрос со стороны соискателей превысил 65 тыс.

Технические служащие

Четвертый раздел объединяет технических служащих — кассиров, офисных работников, монтажников, макетчиков. Это 211 профессий.

На них пришлось более 23 тыс. вакансий и около 35 тыс. кандидатов.

Торговля и услуги

Пятый раздел — работники сферы торговли и услуг. Бармены, повара, охранники, бариста, сомелье, а также менее очевидные профессии вроде егерей или астрологов — всего 209 позиций.

Именно здесь один из самых больших обьемов предложений: 78 тыс. вакансий для 113 тыс. соискателей работы.

Аграрный сектор

Шестой раздел — квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства. Это самая маленькая группа — всего 77 профессий.

Однако даже здесь спрос превышает предложение: 9,5 тыс. вакансий против 15,5 тыс. желающих работать.

Работа с инструментом — первый сигнал дефицита

Седьмой раздел — квалифицированные работники с инструментом: электромонтеры, монтажники, гончары, водолазы. Всего 1 367 профессий.

Работодатели открыли 54 тыс. вакансий, и именно здесь зафиксирован дефицит — примерно 10 тыс. специалистов не хватает.

Машины и оборудование

Восьмой раздел — работники по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования. Это самая большая группа — 3 397 профессий, среди которых водители, машинисты, станочники, аппаратчики.

75 тыс. вакансий против 65 тыс. соискателей работы свидетельствуют об устойчивой нехватке кадров.

Самые простые профессии

Девятый раздел охватывает самые простые профессии, которые требуют базового образования: грузчики, дворники, сторожа, шпаклевщики. Всего 502 профессии.

Спрос и предложение здесь почти уравновешены: 66 тыс. вакансий и 70 тыс. кандидатов.

Что показывает классификатор

Общая картина демонстрирует сразу несколько тенденций. С одной стороны — высокая конкуренция за руководящие и интеллектуальные должности. С другой — острый дефицит рабочих специальностей, особенно связанных с инструментом и технологическим оборудованием.

Классификатор профессий позволяет не только упорядочить рынок труда, но и четко увидеть, где экономика уже сегодня нуждается в срочных решениях — от переподготовки кадров до стимулирования рабочих профессий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.