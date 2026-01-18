Домашні тварини — не діти: суд вирішив долю чотирьох котів колишніх співмешканців

Суд наголосив, що батьківство і володіння домашніми тваринами не слід ототожнювати.

Суддя в канадській провінції Альберта ухвалив рішення поділити чотирьох котів між колишніми співмешканцями, наголосивши, що жодна зі сторін не може залишити собі всіх тварин, адже з правової точки зору домашні улюбленці не прирівнюються до дітей, пише CBC.

Як зазначив суддя Дуглас Ма, «батьківство і володіння домашніми тваринами не слід ототожнювати». За його словами, правовий підхід до визначення опіки над дітьми після розлучення має відрізнятися від підходу до вирішення питання, з ким залишаться домашні тварини.

Рішення було ухвалене після тривалого судового спору між Кішаном Сінгхом та Ребою Сміт. Як випливає з матеріалів справи, пара проживала разом близько шести років і розійшлася у березні 2023 року. За час спільного життя вони завели чотирьох котів: Салема, Діабло, Зору та Самару.

Поворотним моментом став гострий конфлікт, після якого Сміт залишила помешкання. Коли вона повернулася наступного дня, щоб забрати свої речі, котів уже не було — суддя зазначив, що їх «посадили в переноски та вивезли». Жінка подала позов і домоглася повернення тварин, після чого чоловік подав зустрічний позов. У листопаді 2024 року суд нижчої інстанції вирішив поділити котів порівну — по двоє кожному, визнавши, що обидві сторони здатні належно про них піклуватися.

Сінгх оскаржив це рішення в Court of King's Bench, наполягаючи, що всі чотири коти мають залишитися з ним, нібито в «найкращих інтересах тварин». Втім, суддя Ма відхилив ці аргументи. Він визнав, що в інших юрисдикціях підхід «найкращих інтересів тварини» поступово набирає популярності, але в Альберті він не має правового значення.

Суддя також підкреслив, що використання терміну «найкращі інтереси» щодо тварин є антропоморфізацією. «Єдина функція і обов’язок батьків — забезпечити основу для успішного життя дитини. Натомість домашні тварини є майном, а мета володіння ними — товариство», — зазначив він.

Крім того, суд відхилив апеляцію Сінгха щодо компенсації судових витрат за період, коли він доглядав за всіма чотирма котами та наймав котячого доглядальника під час своїх відряджень.

