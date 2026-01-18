  1. У світі

Домашні тварини — не діти: суд вирішив долю чотирьох котів колишніх співмешканців

21:43, 18 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд наголосив, що батьківство і володіння домашніми тваринами не слід ототожнювати.
Домашні тварини — не діти: суд вирішив долю чотирьох котів колишніх співмешканців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя в канадській провінції Альберта ухвалив рішення поділити чотирьох котів між колишніми співмешканцями, наголосивши, що жодна зі сторін не може залишити собі всіх тварин, адже з правової точки зору домашні улюбленці не прирівнюються до дітей, пише CBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначив суддя Дуглас Ма, «батьківство і володіння домашніми тваринами не слід ототожнювати». За його словами, правовий підхід до визначення опіки над дітьми після розлучення має відрізнятися від підходу до вирішення питання, з ким залишаться домашні тварини.

Рішення було ухвалене після тривалого судового спору між Кішаном Сінгхом та Ребою Сміт. Як випливає з матеріалів справи, пара проживала разом близько шести років і розійшлася у березні 2023 року. За час спільного життя вони завели чотирьох котів: Салема, Діабло, Зору та Самару.

Поворотним моментом став гострий конфлікт, після якого Сміт залишила помешкання. Коли вона повернулася наступного дня, щоб забрати свої речі, котів уже не було — суддя зазначив, що їх «посадили в переноски та вивезли». Жінка подала позов і домоглася повернення тварин, після чого чоловік подав зустрічний позов. У листопаді 2024 року суд нижчої інстанції вирішив поділити котів порівну — по двоє кожному, визнавши, що обидві сторони здатні належно про них піклуватися.

Сінгх оскаржив це рішення в Court of King's Bench, наполягаючи, що всі чотири коти мають залишитися з ним, нібито в «найкращих інтересах тварин». Втім, суддя Ма відхилив ці аргументи. Він визнав, що в інших юрисдикціях підхід «найкращих інтересів тварини» поступово набирає популярності, але в Альберті він не має правового значення.

Суддя також підкреслив, що використання терміну «найкращі інтереси» щодо тварин є антропоморфізацією. «Єдина функція і обов’язок батьків — забезпечити основу для успішного життя дитини. Натомість домашні тварини є майном, а мета володіння ними — товариство», — зазначив він.

Крім того, суд відхилив апеляцію Сінгха щодо компенсації судових витрат за період, коли він доглядав за всіма чотирма котами та наймав котячого доглядальника під час своїх відряджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Кабміну пропонують затвердити Порядок реалізації АРМА арештованих активів: що він змінить

Проект постанови Кабміну про Порядок реалізації АРМА арештованих активів передано на погодження Державній регуляторній службі.

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]