Домашние животные — не дети: суд решил судьбу четырех котов бывших сожителей

Судья в канадской провинции Альберта принял решение разделить четырех котов между бывшими сожителями, отметив, что ни одна из сторон не может оставить себе всех животных, поскольку с правовой точки зрения домашние питомцы не приравниваются к детям, пишет CBC.

Как отметил судья Дуглас Ма, «родительство и владение домашними животными не следует отождествлять». По его словам, правовой подход к определению опеки над детьми после расставания должен отличаться от подхода к решению вопроса о том, с кем останутся домашние животные.

Решение было принято после длительного судебного спора между Кишаном Сингхом и Ребой Смит. Как следует из материалов дела, пара проживала вместе около шести лет и рассталась в марте 2023 года. За время совместной жизни они завели четырех котов: Салема, Диабло, Зору и Самару.

Переломным моментом стал острый конфликт, после которого Смит покинула жилье. Когда она вернулась на следующий день, чтобы забрать свои вещи, котов уже не было — судья отметил, что их «посадили в переноски и увезли». Женщина подала иск и добилась возвращения животных, после чего мужчина подал встречный иск. В ноябре 2024 года суд нижестоящей инстанции решил разделить котов поровну — по двое каждому, признав, что обе стороны способны надлежащим образом заботиться о них.

Сингх обжаловал это решение в Court of King’s Bench, настаивая на том, что все четыре кота должны остаться с ним якобы в «наилучших интересах животных». Однако судья Ма отклонил эти доводы. Он признал, что в других юрисдикциях подход «наилучших интересов животного» постепенно набирает популярность, но в Альберте он не имеет правового значения.

Судья также подчеркнул, что использование термина «наилучшие интересы» применительно к животным является антропоморфизацией. «Единственная функция и обязанность родителей — обеспечить основу для успешной жизни ребенка. В то же время домашние животные являются имуществом, а цель владения ими — товарищество», — отметил он.

Кроме того, суд отклонил апелляцию Сингха относительно компенсации судебных расходов за период, когда он ухаживал за всеми четырьмя котами и нанимал котситтера во время своих командировок.

