РФ веде розвідку для ударів по українським АЕС— Зеленський

Президент заявив про цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру, удари по об’єктах «Нафтогазу».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ здійснила розвідку для атак на українську інфраструктуру та АЕС.

«Ворог намагається завдати шкоди нашим АЕС. У нас є дані про об'єкти, які вона розвідувала», — наголосив Глава держави у зверненні.

Також Президент додав, що весь тиждень були удари по об'єктах «Нафтогазу». Останній удар — вчора по газовидобутку.

Володимир Зеленський також наголосив, що українська делегація у США інформує американську сторону про постійні російські удари по енергетиці. Вже відбулося кілька раундів переговорів.

Президент підкреслив, що РФ продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, водночас для відновлення мереж та об’єктів генерації задіяні майже 58 тисяч працівників.

«Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній», - зазначив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.