РФ ведет разведку для ударов по украинским АЭС — Зеленский

20:57, 18 января 2026
Президент заявил о целенаправленных атаках на энергетическую инфраструктуру, ударах по обьектам «Нафтогаза».
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ осуществила разведку для атак на украинскую инфраструктуру и АЭС.

«Враг пытается нанести ущерб нашим АЭС. У нас есть данные об обьектах, которые она разведывала», — подчеркнул Глава государства в обращении.

Также президент добавил, что всю неделю наносились удары по обьектам «Нафтогаза». Последний удар — вчера по газодобыче.

Владимир Зеленский также отметил, что украинская делегация в США информирует американскую сторону о постоянных российских ударах по энергетике. Уже состоялось несколько раундов переговоров.

Президент подчеркнул, что РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, при этом для восстановления сетей и обьектов генерации задействованы почти 58 тысяч работников.

«Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и обьектах генерации, на тепловых сетях работают почти 58 тысяч человек. Привлечены ресурсы Укрзализныци и других государственных компаний», — отметил Глава государства.

