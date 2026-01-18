Підвищення кваліфікації судових експертів — ключові строки та вимоги

Судові експерти, які не підтверджували кваліфікацію під час воєнного стану до набрання чинності наказом, зобов’язані підтвердити підвищення кваліфікації до 25.06.2026.

Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало ключові строки та вимоги підвищення кваліфікації судових експертів.

З 25 червня 2025 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 06.05.2025 №1224/5 «Питання діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України».

У відомстві звертають увагу на ключові зміни:

- Судові експерти, які не підтверджували кваліфікацію під час воєнного стану до набрання чинності наказом, зобов’язані підтвердити підвищення кваліфікації протягом 12 місяців — до 25.06.2026.

- Якщо під час воєнного стану кваліфікацію було підтверджено або присвоєно вперше, чергове підтвердження здійснюється протягом 3 років з дати останнього підтвердження або присвоєння.

- У разі, якщо на день набрання чинності наказом з моменту присвоєння або підтвердження кваліфікації минуло понад 2 роки, строк для підтвердження подовжується на 1 рік.

Порядок підтвердження підвищення кваліфікації визначено Порядком атестації, затвердженим наказом №1224/5.

«Судові експерти, термін дії свідоцтв яких закінчився до 24.02.2022, можуть набути право на проведення судової експертизи шляхом проходження атестації для присвоєння кваліфікації.

Рекомендуємо завчасно перевірити строки та спланувати проходження відповідних процедур», - додали у відомстві.

