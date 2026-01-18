  1. В Украине

Повышение квалификации судебных экспертов — ключевые сроки и требования

22:58, 18 января 2026
Судебные эксперты, которые не подтверждали квалификацию во время военного положения до вступления в силу приказа, обязаны подтвердить повышение квалификации до 25.06.2026.
Фото: depositphotos.com
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило ключевые сроки и требования по повышению квалификации судебных экспертов.

С 25 июня 2025 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 06.05.2025 № 1224/5 «Вопросы деятельности Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины».

В ведомстве обратили внимание на ключевые изменения:

  • Судебные эксперты, которые не подтверждали квалификацию во время военного положения до вступления в силу приказа, обязаны подтвердить повышение квалификации в течение 12 месяцев — до 25.06.2026.
  • Если во время военного положения квалификация была подтверждена или присвоена впервые, очередное подтверждение осуществляется в течение 3 лет с даты последнего подтверждения или присвоения.
  • В случае если на день вступления в силу приказа с момента присвоения или подтверждения квалификации прошло более 2 лет, срок для подтверждения продлевается на 1 год.

Порядок подтверждения повышения квалификации определен Порядком аттестации, утвержденным приказом № 1224/5.

«Судебные эксперты, срок действия свидетельств которых истек до 24.02.2022, могут приобрести право на проведение судебной экспертизы путем прохождения аттестации для присвоения квалификации.

Рекомендуем заблаговременно проверить сроки и спланировать прохождение соответствующих процедур», — добавили в ведомстве.

суд судебная экспертиза

