Повышение квалификации судебных экспертов — ключевые сроки и требования
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило ключевые сроки и требования по повышению квалификации судебных экспертов.
С 25 июня 2025 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 06.05.2025 № 1224/5 «Вопросы деятельности Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины».
В ведомстве обратили внимание на ключевые изменения:
- Судебные эксперты, которые не подтверждали квалификацию во время военного положения до вступления в силу приказа, обязаны подтвердить повышение квалификации в течение 12 месяцев — до 25.06.2026.
- Если во время военного положения квалификация была подтверждена или присвоена впервые, очередное подтверждение осуществляется в течение 3 лет с даты последнего подтверждения или присвоения.
- В случае если на день вступления в силу приказа с момента присвоения или подтверждения квалификации прошло более 2 лет, срок для подтверждения продлевается на 1 год.
Порядок подтверждения повышения квалификации определен Порядком аттестации, утвержденным приказом № 1224/5.
«Судебные эксперты, срок действия свидетельств которых истек до 24.02.2022, могут приобрести право на проведение судебной экспертизы путем прохождения аттестации для присвоения квалификации.
Рекомендуем заблаговременно проверить сроки и спланировать прохождение соответствующих процедур», — добавили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.