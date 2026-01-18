  1. В Україні

10 тисяч доларів за другу групу інвалідності: на Черкащині затримали військовослужбовця

21:10, 18 січня 2026
За даними слідства, військовий вимагав хабар за вплив на рішення експертної комісії щодо встановлення інвалідності, що мало забезпечити відстрочку від мобілізації.
На Черкащині військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів за вирішення питання щодо оформлення інвалідності. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, військовослужбовець, діючи умисно з корисливих мотивів, висунув вимогу на передачу грошових коштів у розмірі 10 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення військовозобов’язаному другої групи інвалідності.

В подальшому це надало б йому змогу отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

З метою реалізації злочинного умислу підозрюваний повідомив про можливість «формального» оформлення військовозобов’язаного на лікування в одному із медичних закладів та запевнив, що всі організаційні питання вирішить самостійно, без особистої участі останнього. При цьому, у разі відмови від передачі коштів, він погрожував ініціювати мобілізацію громадянина до лав Збройних Сил України та направлення його до зони ведення активних бойових дій.

Після одержання неправомірної вигоди у розмірі 10 тис доларів військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

хабар військові Черкаси військовослужбовці

