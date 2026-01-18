  1. В Украине

10 тысяч долларов за вторую группу инвалидности: в Черкасской области задержали военнослужащего

21:10, 18 января 2026
По данным следствия, военнослужащий требовал взятку за влияние на решение экспертной комиссии относительно установления инвалидности, что должно было обеспечить отсрочку от мобилизации.
В Черкасской области военнослужащий требовал неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов за решение вопроса относительно оформления инвалидности. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, военнослужащий, действуя умышленно из корыстных мотивов, выдвинул требование о передаче денежных средств в размере 10 тысяч долларов за влияние на принятие решения экспертной командой по оцениванию повседневного функционирования лица относительно установления военнообязанному второй группы инвалидности.

В дальнейшем это дало бы ему возможность получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

С целью реализации преступного умысла подозреваемый сообщил о возможности «формального» оформления военнообязанного на лечение в одном из медицинских учреждений и заверил, что все организационные вопросы решит самостоятельно, без личного участия последнего. При этом в случае отказа от передачи средств он угрожал инициировать мобилизацию гражданина в ряды Вооруженных Сил Украины и направление его в зону ведения активных боевых действий.

После получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс долларов военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

