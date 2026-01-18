Чи підлягає оподаткуванню стипендія, яка виплачується докторантам — відповідь ДПС

Це варто враховувати як самим науковцям, так і закладам, які здійснюють такі виплати.

Стипендії для докторантів в Україні підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Таке роз’яснення надало Головне управління ДПС у Черкаській області.

Як фінансують підготовку аспірантів і докторантів

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, підготовка науковців може здійснюватися:

за рахунок державного бюджету — у державних закладах вищої освіти;

за кошти місцевих бюджетів — у комунальних закладах;

за кошти фізичних або юридичних осіб — на контрактній основі, зокрема за рахунок грантів.

До докторантури вступають особи, які вже мають ступінь доктора філософії або кандидата наук і відповідають вимогам щодо наукових публікацій, визначених Міністерство освіти і науки України. В аспірантуру ж приймають осіб із дипломом рівня магістра, зокрема виданим іноземними закладами освіти, на конкурсній основі.

Які стипендії не оподатковують

Податкове законодавство передбачає винятки. Згідно з підпунктом 165.1.26 статті 165 Податковий кодекс України, до оподатковуваного доходу не включаються стипендії, які виплачуються учням, студентам, курсантам, ординаторам, аспірантам або ад’юнктам — у межах установленого граничного розміру.

Крім того, здобувачі можуть брати участь у конкурсах на отримання грантів і стипендій, заснованих державними чи недержавними інституціями, зокрема Президентом України або Кабінетом Міністрів.

Чому докторанти сплачують ПДФО

Водночас докторанти не входять до переліку осіб, для яких стипендії звільняються від оподаткування. Відповідно, такі виплати класифікуються як інші доходи фізичної особи та включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу.

Висновок: стипендія, що виплачується докторантам, оподатковується ПДФО у загальному порядку.

