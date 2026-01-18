  1. В Украине

Подлежит ли налогообложению стипендия, которая выплачивается докторантам — ответ ГНС

20:23, 18 января 2026
Это следует учитывать как самим научным работникам, так и учреждениям, которые осуществляют такие выплаты.
Стипендии для докторантов в Украине подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое разъяснение предоставило Главное управление ГНС в Черкасской области.

Как финансируется подготовка аспирантов и докторантов

В соответствии с Порядком подготовки соискателей степени доктора философии и доктора наук, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 23 марта 2016 года № 261, подготовка научных кадров может осуществляться:

  • за счет государственного бюджета — в государственных учреждениях высшего образования;
  • за счет средств местных бюджетов — в коммунальных учреждениях;
  • за счет средств физических или юридических лиц — на контрактной основе, в частности за счет грантов.

В докторантуру поступают лица, которые уже имеют степень доктора философии или кандидата наук и соответствуют требованиям относительно научных публикаций, определенных Министерством образования и науки Украины. В аспирантуру принимают лиц с дипломом уровня магистра, в том числе выданным иностранными учреждениями образования, на конкурсной основе.

Какие стипендии не облагаются налогом

Налоговое законодательство предусматривает исключения. Согласно подпункту 165.1.26 статьи 165 Налогового кодекса Украины, в налогооблагаемый доход не включаются стипендии, которые выплачиваются учащимся, студентам, курсантам, ординаторам, аспирантам или адъюнктам — в пределах установленного предельного размера.

Кроме того, соискатели могут принимать участие в конкурсах на получение грантов и стипендий, учрежденных государственными или негосударственными институциями, в частности Президентом Украины или Кабинетом Министров.

Почему докторанты уплачивают НДФЛ

В то же время докторанты не входят в перечень лиц, для которых стипендии освобождаются от налогообложения. Соответственно, такие выплаты классифицируются как другие доходы физического лица и включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход.

Вывод: стипендия, выплачиваемая докторантам, облагается НДФЛ в общем порядке. 

