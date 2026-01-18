Чи обов’язковий процес зняття відбитків пальців дитині від 12 років — роз’яснення Паспортного сервісу

При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, для дитини віком від 12 років, її присутність обов’язкова.

Паспортний сервіс пояснив, чи обов’язковий процес зняття відбитків пальців дитині від 12 років.

«Під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, передбачено обовʼязкове зняття відбитків пальців рук та повторна верифікація під час видачі готового документу», - заявили у Паспортному сервісі.

