Чи обов’язковий процес зняття відбитків пальців дитині від 12 років — роз’яснення Паспортного сервісу
22:29, 18 січня 2026
При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, для дитини віком від 12 років, її присутність обов’язкова.
Фото: facebook.com/passportBazhanaKyiv
Паспортний сервіс пояснив, чи обов’язковий процес зняття відбитків пальців дитині від 12 років.
Там нагадали, що при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, для дитини віком від 12 років, її присутність обов’язкова.
«Під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, передбачено обовʼязкове зняття відбитків пальців рук та повторна верифікація під час видачі готового документу», - заявили у Паспортному сервісі.
