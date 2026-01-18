  1. В Украине

Обязателен ли процесс снятия отпечатков пальцев ребенку с 12 лет — разъяснение Паспортного сервиса

22:29, 18 января 2026
При оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу присутствие ребенка в возрасте от 12 лет является обязательным.
Фото: facebook.com/passportBazhanaKyiv
Паспортный сервис разъяснил, обязателен ли процесс снятия отпечатков пальцев ребенку с 12 лет.

«Во время оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу предусмотрено обязательное снятие отпечатков пальцев рук и повторная верификация при выдаче готового документа», — заявили в Паспортном сервисе.

Ранее Паспортный сервис разъяснил, нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет.

загранпаспорт

