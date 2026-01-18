Нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет — разъяснение Паспортного сервиса

Украинцам напомнили, что ID-карта имеет определенный срок действия.

Фото: tvoemisto.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паспортный сервис разъяснил, нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет.

В ведомстве подчеркнули, что ID-карту в 25 и 45 лет менять не нужно.

«Такие требования касаются только паспорта образца 1994 года (книжечки), в которые необходимо вклеивать фото при достижении этих возрастных границ», — заявил Паспортный сервис.

При этом для ID-карты действуют другие правила:

ID-карта имеет определенный срок действия (10 лет).

После завершения срока действия карта подлежит обмену независимо от возраста.

Добавлять новое фото в 25 или 45 лет не нужно, поскольку биометрические данные снимаются при каждом оформлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.