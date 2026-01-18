Нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет — разъяснение Паспортного сервиса
09:42, 18 января 2026
Украинцам напомнили, что ID-карта имеет определенный срок действия.
Фото: tvoemisto.tv
Паспортный сервис разъяснил, нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет.
В ведомстве подчеркнули, что ID-карту в 25 и 45 лет менять не нужно.
«Такие требования касаются только паспорта образца 1994 года (книжечки), в которые необходимо вклеивать фото при достижении этих возрастных границ», — заявил Паспортный сервис.
При этом для ID-карты действуют другие правила:
- ID-карта имеет определенный срок действия (10 лет).
- После завершения срока действия карта подлежит обмену независимо от возраста.
- Добавлять новое фото в 25 или 45 лет не нужно, поскольку биометрические данные снимаются при каждом оформлении.
