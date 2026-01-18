  1. В Украине

Нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет — разъяснение Паспортного сервиса

09:42, 18 января 2026
Украинцам напомнили, что ID-карта имеет определенный срок действия.
Нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет — разъяснение Паспортного сервиса
Фото: tvoemisto.tv
Паспортный сервис разъяснил, нужно ли менять ID-карту в 25 и 45 лет.

В ведомстве подчеркнули, что ID-карту в 25 и 45 лет менять не нужно.

«Такие требования касаются только паспорта образца 1994 года (книжечки), в которые необходимо вклеивать фото при достижении этих возрастных границ», — заявил Паспортный сервис.

При этом для ID-карты действуют другие правила:

  • ID-карта имеет определенный срок действия (10 лет).
  • После завершения срока действия карта подлежит обмену независимо от возраста.
  • Добавлять новое фото в 25 или 45 лет не нужно, поскольку биометрические данные снимаются при каждом оформлении.

паспорт ID-паспорт

