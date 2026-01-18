  1. В Україні

Чи потрібно змінювати ID-картку у 25 та 45 років — роз’яснення Паспортного сервісу

09:42, 18 січня 2026
Українцям нагадали, що ID-картка має визначений строк дії.
Фото: tvoemisto.tv
Паспортний сервіс пояснив, чи потрібно змінювати ID-картку у 25 та 45 років.

У відомстві підкреслили, що ID-картку у 25 та 45 років змінювати не потрібно.

«Такі вимоги стосуються лише паспорта зразка 1994 року (книжечок), в які потрібно вклеювати фото при досягненні цих вікових меж», - заявив Паспортний сервіс.

При цьому, для ID-картки діють інші правила:

  • ID-картка має визначений строк дії ( 10 років).
  • Після завершення строку дії картка підлягає обміну незалежно від віку.
  • Додавати нове фото у 25 чи 45 років не потрібно, оскільки біометричні дані знімаються під час кожного оформлення.

паспорт ID-паспорт

