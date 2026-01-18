Чи потрібно змінювати ID-картку у 25 та 45 років — роз’яснення Паспортного сервісу

Українцям нагадали, що ID-картка має визначений строк дії.

Паспортний сервіс пояснив, чи потрібно змінювати ID-картку у 25 та 45 років.

У відомстві підкреслили, що ID-картку у 25 та 45 років змінювати не потрібно.

«Такі вимоги стосуються лише паспорта зразка 1994 року (книжечок), в які потрібно вклеювати фото при досягненні цих вікових меж», - заявив Паспортний сервіс.

При цьому, для ID-картки діють інші правила:

ID-картка має визначений строк дії ( 10 років).

Після завершення строку дії картка підлягає обміну незалежно від віку.

Додавати нове фото у 25 чи 45 років не потрібно, оскільки біометричні дані знімаються під час кожного оформлення.

