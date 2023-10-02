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  1. В Україні

Розблокування податкових накладних запрацювало за новим порядком: що слід знати

13:53, 2 жовтня 2023
Внесено зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Розблокування податкових накладних запрацювало за новим порядком: що слід знати
Фото: if.tax.gov.ua
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Із 30 вересня розблокування податкових накладних/розрахунків коригування запрацювало за новим порядком. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зміни передбачені Наказом Мінфіну від 14.07.2023 року за № 394.

«Уточнено, що серед документів для реєстрації ПН/РК платник має надати договори, в тому числі (а не в тому числі) ЗЕД-договори. Це уточнення має запобігти ситуації, коли від підприємства, яке не веде ЗЕД, вимагали надати ЗЕД-договори.

Перелік документів, які можна надати платнику для розгляду питання про реєстрацію ПН/РК, доповнено пунктом  «інші документи , що підтверджують інформацію, зазначену в ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі».

Вказано, що у випадку, коли в квитанції до ПН/РК видається код товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/умовним кодом товару/ДКПП, операція за якою стала підставою для зупинення реєстрації ПН/РК, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документи використовуєте до такої операції.

Також тепер подання письмових пояснень та копій документів до РК, у яких передбачено зменшення суми компенсації товарів/послуг їх постачальнику, має право ініціювати отримувача (покупець)», — зазначив Гетманцев.

Також змінами визначили, що рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), реєстрацію яких зупинили, прийматимуть комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН територіальних органів ДПС (комісія регіонального рівня).

Зокрема, у Порядку уточнили:

  • комісія регіонального рівня надсилає платнику рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, та надсилає його платнику податку електронно;
  • письмові пояснення та копії документів платник подає до ДПС в електронному вигляді.

Крім того, змін зазнали і додатки до Порядку:

  • відкоригували додаток 1 «Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»;
  • у новій редакції виклали додаток 2 «Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

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