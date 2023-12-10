Медведі та рисі: прикордонники застерегли про небезпеку у Карпатах, фото

Фотопастки прикордонників впіймали карпатську любительку селфі – рись.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У Державній прикордонній службі України повідомили, що уже за перший тиждень зими військовослужбовці гірських підрозділів кілька разів застосовували зброю, щоб попереджувальними пострілами вгору відлякати диких ведмедів.

Також нерідко охоронцям кордону зустрічаються й дикі кішки. Фотопастки прикордонників впіймали карпатську любительку селфі – рись.

«Вкотре застерігаємо любителів екстремальних подорожей та порушників кордону, крім паводку, снігу, морозу сьогодні в прикордонних лісах можна також зустріти диких тварин, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю людини», - наголосили у Держприкордонслужбі.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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