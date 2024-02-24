Які документи необхідно додати до заяви-розрахунку для отримання лікарняних ФОПу: перелік

Перелік документів, які необхідно надати для отримання страхових виплат з тимчасової непрацездатності та вагітності й пологам ФОП (самозайнятим особам).

У Пенсійному фонді України навели перелік документів, які необхідно надати для отримання страхових виплат з тимчасової непрацездатності та вагітності й пологам ФОП (самозайнятим особам).

Так, до заяви-розрахунку потрібно додавати такі документи:

копію паперового листка непрацездатності (у тому разі, якщо відсутній його електронний варіант);

свідоцтво фізособи-підприємця (витяг з Держреєстру);

довідку ОК-7;

податкову декларацію за попередній рік та проміжну податкову декларацію (довідкову) за період з початку року і до місяця настання страхового випадку включно;

довідку з податкових органів про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ або копію платіжних доручень по сплаті ЄСВ за 12 місяців до настання страхового випадку і за місяць, в якому настав страховий випадок;

довідку про відкриття окремого спеціального рахунку в банку для зарахування страхових коштів Фонду.

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