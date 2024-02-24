Какие документы необходимо добавить в заявление-расчет для получения больничных ФЛП: перечень

Список документов, которые необходимо предоставить для получения страховых выплат по временной нетрудоспособности и беременности и родам ФЛП (самозанятым лицам).

В Пенсионном фонде Украины привели перечень документов, которые необходимо предоставить для получения страховых выплат по временной нетрудоспособности и беременности и родам ФЛП (самозанятым лицам).

Так, в заявление-расчет нужно добавлять следующие документы:

копию бумажного листка нетрудоспособности (в том случае, если отсутствует его электронный вариант);

свидетельство физлица-предпринимателя (выписка из Госреестра);

справку ОК-7;

налоговую декларацию за предыдущий год и промежуточную налоговую декларацию (справочную) за период с начала года и до месяца наступления страхового случая включительно;

справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ или копию платежных поручений по уплате ЕСВ за 12 месяцев до наступления страхового случая и за месяц, в котором наступил страховой случай;

справку об открытии отдельного специального счета в банке для зачисления страховых средств Фонда.

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