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«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма назвал «политическим хайпом» составленный НАПК протокол по нему

«Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Еврокомиссия высвободит для Польши 137 млрд евро, заблокированные из-за проблем с давлением на судей, и предоставит польским фермерам 1,4 млрд евро поддержки, – Урсула фон дер Ляйен

«Мы поражены усилиями Польши по восстановлению верховенства права и разблокируем для нее 137 млрд евро из фондов, заблокированных из-за проблем с независимостью судей», - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

  1. В Украине

Какие документы необходимо добавить в заявление-расчет для получения больничных ФЛП: перечень

07:40, 24 февраля 2024
Список документов, которые необходимо предоставить для получения страховых выплат по временной нетрудоспособности и беременности и родам ФЛП (самозанятым лицам).
Какие документы необходимо добавить в заявление-расчет для получения больничных ФЛП: перечень
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В Пенсионном фонде Украины привели перечень документов, которые необходимо предоставить для получения страховых выплат по временной нетрудоспособности и беременности и родам ФЛП (самозанятым лицам).

Так, в заявление-расчет нужно добавлять следующие документы:

  • копию бумажного листка нетрудоспособности (в том случае, если отсутствует его электронный вариант);
  • свидетельство физлица-предпринимателя (выписка из Госреестра);
  • справку ОК-7;
  • налоговую декларацию за предыдущий год и промежуточную налоговую декларацию (справочную) за период с начала года и до месяца наступления страхового случая включительно;
  • справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ или копию платежных поручений по уплате ЕСВ за 12 месяцев до наступления страхового случая и за месяц, в котором наступил страховой случай;
  • справку об открытии отдельного специального счета в банке для зачисления страховых средств Фонда.

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