Какие документы необходимо добавить в заявление-расчет для получения больничных ФЛП: перечень

В Пенсионном фонде Украины привели перечень документов, которые необходимо предоставить для получения страховых выплат по временной нетрудоспособности и беременности и родам ФЛП (самозанятым лицам).
Так, в заявление-расчет нужно добавлять следующие документы:
- копию бумажного листка нетрудоспособности (в том случае, если отсутствует его электронный вариант);
- свидетельство физлица-предпринимателя (выписка из Госреестра);
- справку ОК-7;
- налоговую декларацию за предыдущий год и промежуточную налоговую декларацию (справочную) за период с начала года и до месяца наступления страхового случая включительно;
- справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ или копию платежных поручений по уплате ЕСВ за 12 месяцев до наступления страхового случая и за месяц, в котором наступил страховой случай;
- справку об открытии отдельного специального счета в банке для зачисления страховых средств Фонда.
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