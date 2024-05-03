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Як платнику податків стати на облік за неосновним місцем обліку

07:35, 3 травня 2024
Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків має подати заяву до відповідного контролюючого органу.
Як платнику податків стати на облік за неосновним місцем обліку
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Державна податкова служба у Харківській області роз’яснила, як платнику податків стати на облік за неосновним місцем обліку.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків подає до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП.

Заява за ф. №17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:

  • повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;
  • заяви для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність за формою №5-ОПП, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

У такому разі платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за ф. №17-ОПП.

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