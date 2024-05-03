Государственная налоговая служба в Харьковской области разъяснила, как налогоплательщику встать на учет по неосновному месту учета.
Для взятия на учет по неосновному месту учета налогоплательщик подает в соответствующий контролирующий орган заявление о взятии на учет по неосновному месту учета по форме №17-ОПП.
Заявление по ф. №17-ОПП может быть подана как в контролирующий орган по неосновному месту учета, так и в контролирующий орган по основному месту учета.
Также взятие на учет по неосновному месту учета осуществляется на основании:
В таком случае налогоплательщик освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления по ф. №17-ОПП.
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