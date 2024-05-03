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Как налогоплательщику встать на учет по неосновному месту учета

07:35, 3 мая 2024
Для взятия на учет по неосновному месту учета налогоплательщик должен подать заявление в соответствующий контролирующий орган.
Как налогоплательщику встать на учет по неосновному месту учета
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Государственная налоговая служба в Харьковской области разъяснила, как налогоплательщику встать на учет по неосновному месту учета.

Для взятия на учет по неосновному месту учета налогоплательщик подает в соответствующий контролирующий орган заявление о взятии на учет по неосновному месту учета по форме №17-ОПП.

Заявление по ф. №17-ОПП может быть подана как в контролирующий орган по неосновному месту учета, так и в контролирующий орган по основному месту учета.

Также взятие на учет по неосновному месту учета осуществляется на основании:

  • уведомление об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность по форме №20-ОПП, и если в таком сообщении налогоплательщик определил контролирующий орган, в котором хочет стать на учет по неосновному месту учета за местонахождением соответствующего объекта налогообложения;
  • заявления для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность по форме №5-ОПП, и если в таком заявлении плательщик указал о желании стать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению рабочего места.

В таком случае налогоплательщик освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления по ф. №17-ОПП.

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