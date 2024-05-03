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На основании каких документов может производиться отчисление из заработной платы: разъяснение

07:15, 3 мая 2024
Гоструда привела перечень документов, по которым может производиться отчисление из зарплаты.
На основании каких документов может производиться отчисление из заработной платы: разъяснение
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В Государственной службе по вопросам труда объяснили, на основании каких документов может осуществляться отчисления из заработной платы.

Конкретными документами, на основании которых производится вычет из заработной платы, могут быть:

  • приказ (распоряжение) работодателя (в случае покрытия задолженности работника предприятию, на котором он работает);
  • любые исполнительные документы - например, исполнительные письма, выдаваемые судами, определения и постановления судов по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам, исполнительные надписи нотариусов;
  • письменное поручение работника работодателю на перечисление части своего заработка в пользу субъекта предпринимательской деятельности, продавшего работнику товар в кредит.

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