На підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати: роз’яснення

Держпраці навела перелік документів, за якими може здійснюватися відрахування зі зарплати.

У Державній службі з питань праці пояснили, на підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати.

Конкретними документами, на підставі яких здійснюється відрахування із заробітної плати, можуть бути:

наказ (розпорядження) роботодавця (у разі покриття заборгованості працівника підприємству, на якому він працює);

будь-які виконавчі документи — наприклад, виконавчі листи, що видаються судами, ухвали та постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах, виконавчі написи нотаріусів;

письмове доручення працівника роботодавцю на перерахування частини свого заробітку на користь суб’єкта підприємницької діяльності, що продав працівникові товар у кредит.

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