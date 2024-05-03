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На підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати: роз’яснення

07:15, 3 травня 2024
Держпраці навела перелік документів, за якими може здійснюватися відрахування зі зарплати.
На підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати: роз’яснення
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У Державній службі з питань праці пояснили, на підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати. 

Конкретними документами, на підставі яких здійснюється відрахування із заробітної плати, можуть бути:

  • наказ (розпорядження) роботодавця (у разі покриття заборгованості працівника підприємству, на якому він працює);
  • будь-які виконавчі документи — наприклад, виконавчі листи, що видаються судами, ухвали та постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах, виконавчі написи нотаріусів;
  • письмове доручення працівника роботодавцю на перерахування частини свого заробітку на користь суб’єкта підприємницької діяльності, що продав працівникові товар у кредит.

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