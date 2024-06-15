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Федір Веніславський зазначив, що чоловіки, які повертаються з-за кордону, щоб стати на облік, стикаються із певними проблемами

12:45, 15 червня 2024
Чоловіки не можуть виїхати назад до своїх сімей і не можуть стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання.
Федір Веніславський зазначив, що чоловіки, які повертаються з-за кордону, щоб стати на облік, стикаються із певними проблемами
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Як раніше писала «Судово-юридична газета»,  Кабмін передбачив, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак – за певних умов.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що чоловіки, які повертаються з-за кордону, щоб стати на облік, стикаються із певними проблемами. 

«Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися в Україну, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання», - сказав він у ефірі Radio NV.

За словами Веніславського, цю проблему обговорювали у профільному Комітеті парламенту.

Наразі готується відповідне звернення до Кабміну, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони, оскільки ця проблема потребує вирішення.

Нардеп зазначив, що кілька десятків таких громадян звернулися до нього особисто.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг».

Додамо, ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

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