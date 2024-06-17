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У Києві покарали водія Mercedes, який порушив вимоги дорожньої розмітки: відео

22:00, 17 червня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Mercedes, який порушив вимоги дорожньої розмітки: відео
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В Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes, якого порушив вимоги горизонтальної дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали та зупинили порушника.

На керманича патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та поспілкувалися з ним щодо дотримання ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП, за порушення вимог дорожньої розмітки передбачений штраф — 340 гривень.

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