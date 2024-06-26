Зеленський підписав закон, який змінює порядок набуття статусу учасника бойових дій

Закон цифровізує та спрощує процедуру надання статусу учасника бойових дій.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану». Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Верховної Ради України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада остаточно ухвалила законопроект №11143, який цифровізує та спрощує процедуру оформлення статусу УБД, зокрема за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, його призначено для упорядкування норм законодавства щодо обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міністерства оборони України, впровадження профілів безпеки та покращення інформаційної взаємодії з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Підписаний закон вносить відповідні зміни до таких законів України, як «Про оборону України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про хмарні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів».

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