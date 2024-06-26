Суд ЄС задовольнив позов про зняття санкцій із російського мільярдера Пумпянського

Суд ухвалив скасувати рішення Ради ЄС від 14 вересня 2022 року про включення Дмитра Пумпянського та його дружини до списку санкцій.

Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі задовольнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського та його дружини, які домагалися скасування введених проти них санкцій Європейського Союзу. Постанову розміщено на сайті суду.

Суд ухвалив скасувати не лише рішення Ради ЄС від 14 вересня 2022 року про включення Пумпянського до списку санкцій, а й продовження санкційних заходів у 2023 році.

У вересні 2023 року той же Європейський суд загальної юрисдикції відхилив позови Пумп'янського, його дружини, сина та інших російських мільярдерів. Вони подали апеляційні скарги, і наприкінці листопада син мільярдера Олександр Пумпянський домігся в суді скасування санкцій проти нього.

Пумпянський-старший – засновник Трубної металургійної компанії (ТМК). Його капітал оцінюється в $3,3 млрд. Після введення санкцій ЄС він перестав бути бенефіціаром ТМК і разом із сином вийшов із ради директорів компанії.

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