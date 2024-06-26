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У Міноборони заявили, що справедливе ставлення до тих, хто воює вже 2 роки, є одним з головних питань

16:07, 26 червня 2024
Заступниця міністра Наталя Калмикова наголосила, що наразі кожен громадянин повинен розуміти, що незалежно від фаху в мирному житті він має прийти на заміну своїм колегам, які перебувають зараз на фронті.
У Міноборони заявили, що справедливе ставлення до тих, хто воює вже 2 роки, є одним з головних питань
Фото: ukrinform.com
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Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова повідомила, що Міноборони розробляє стратегію залучення та утримання людського капіталу в Силах оборони. За її словами, наразі одним із головних завдань держави є формування культури патріотизму та гідності. Про це вона сказала під час Всеукраїнського форуму «Культура під час війни. Людський капітал», передає «Укрінформ».

Наталя Калмикова зазначила, що питання людського капіталу ввійшло в понятійну сферу Міноборони і ЗСУ. Зараз відомство розробляє стратегію залучення, розвитку, утримання людського капіталу в Силах безпеки і оборони.

«Це надважливе питання, тому що війна триває 10 років, понад 2 роки вже триває повномасштабне вторгнення. Це війна з противником, який за чисельністю населення більший за нас. Я не скажу, що сильніший, асиметричніший тощо, тому що це інші виміри, які мають коментувати безпосередньо військові, але мова про те, що в нас дійсно є проблема. Проблема в тому, що в нас є люди, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення, проблема в тому, що нам довелося збільшити ЗСУ в 4 рази, порівняно з тим, які були раніше, проблема з тим, що люди які зараз на передовій і які вже 2 роки на передовій, не мають собі заміни», - сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що наразі кожен громадянин повинен розуміти, що незалежно від фаху в мирному житті він має прийти на заміну своїм колегам, які перебувають зараз на фронті.

«Питання справедливого ставлення до тих, хто воює вже 2 роки, і ким їх замінити, – це зараз насправді одне з головних питань в країні. Я не побоюсь сказати, що цей суспільний договір має формуватися тими, хто формує культуру – культуру патріотизму і культуру гідності», - відзначила Калмикова.

Вона додала, що зараз на фронті перебувають фахівці, які в цивільному житті працювали інженерами, митцями, лікарями та не вміли тримати зброю.

«Жодна людина не народжена для війни. Більше того, військові не народжені для війни, армія в країні існує не для того, щоб воювати, а для того, щоб убезпечити від можливості війна. На жаль, в нас той сусід, якому байдуже до цього», - зауважила Калмикова.

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