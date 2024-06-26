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В Минобороны заявили, что справедливое отношение к тем, кто воюет уже 2 года, является одним из главных вопросов

16:07, 26 июня 2024
Заместитель министра Наталья Калмыкова подчеркнула, что каждый гражданин должен понимать, что независимо от профессии в мирной жизни он должен прийти на замену своим коллегам, которые находятся сейчас на фронте.
В Минобороны заявили, что справедливое отношение к тем, кто воюет уже 2 года, является одним из главных вопросов
Фото: ukrinform.com
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Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что Минобороны разрабатывает стратегию привлечения и удержания человеческого капитала в Силах обороны. По ее словам, одной из главных задач государства является формирование культуры патриотизма и достоинства. Об этом она сказала во время Всеукраинского форума «Культура во время войны. Человеческий капитал», передает «Укринформ».

Наталья Калмыкова отметила, что вопрос человеческого капитала вошел в понятийную сферу Минобороны и ВСУ. В настоящее время ведомство разрабатывает стратегию привлечения, развития, удержания человеческого капитала в Силах безопасности и обороны.

«Это сверхважный вопрос, потому что война длится 10 лет, более 2 лет уже идет полномасштабное вторжение. Это война с противником, который по численности населения больше нас. Я не скажу, что сильнее, асимметричнее и т.д., потому что это другие измерения, которые должны комментировать непосредственно военные, но речь о том, что у нас действительно есть проблема. Проблема в том, что у нас есть люди, выехавшие с началом полномасштабного вторжения, проблема в том, что нам пришлось увеличить ВСУ в 4 раза, по сравнению с тем, какие были раньше, проблема с тем, что люди которые сейчас на передовой и которые уже 2 года на передовой, не имеют себе замены», - сказала она.

Заместитель министра подчеркнула, что каждый гражданин должен понимать, что независимо от профессии в мирной жизни он должен прийти на замену своим коллегам, которые находятся сейчас на фронте.

«Вопрос справедливого отношения к тем, кто воюет уже 2 года, и кем их заменить, – это сейчас один из главных вопросов в стране. Я не боюсь сказать, что этот общественный договор должен формироваться теми, кто формирует культуру – культуру патриотизма и культуру достоинства», - отметила Калмыкова.

Она добавила, что сейчас на фронте находятся специалисты, работающие в гражданской жизни инженерами, художниками, врачами и не умели держать оружие.

«Ни один человек не рожден для войны. Более того, военные не рождены для войны, армия в стране существует не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы уберечь от возможности война. К сожалению, у нас тот сосед, которому все равно к этому», - отметила Калмыкова.

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