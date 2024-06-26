Судді Київського апеляційного суду продовжують перераховувати кошти на зміцнення Збройних Сил України

Судді Київського апеляційного суду перерахували на спеціальний рахунок, відкритий у НБУ для потреб української армії, 84 107 706 грн.

Суддівський корпус Київського апеляційного суду продовжує підтримувати Збройні Сили України – за період дії правового режиму воєнного стану судді перерахували на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України для потреб української армії 84 107 706 гривень. Про це повідомили в Київському апеляційному суді.

З метою підтримки наших захисників колектив Київського апеляційного суду постійно реагує і на адресні запити окремих бригад – купує або фінансує закупівлю необхідних військових приладів та споряджень.

Київський апеляційний суд продовжуватиме зміцнювати українське військо та долучатися до волонтерських ініціатив, які спрямовані на підтримку обороноздатності нашої держави, наближаючи перемогу України над російськими загарбниками.

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