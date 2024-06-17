В Киеве наказали водителя Mercedes, нарушившего требования дорожной разметки: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Mercedes, нарушившего требования горизонтальной дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили нарушителя.

На водителя патрульные составили соответствующие административные материалы и пообщались с ним по соблюдению ПДД в будущем.

В полиции напомнили, что согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП, за нарушение требований дорожной разметки предусмотрен штраф - 340 гривен.

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