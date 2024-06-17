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В Минобороны озвучили, сколько военнослужащих уже воспользовались безвозмездными услугами по зубопротезированию

19:25, 17 июня 2024
Кабмин принял изменения в постановление №212, и тем самым расширил программу безвозмездного зубопротезирования для военнослужащих.
В Минобороны озвучили, сколько военнослужащих уже воспользовались безвозмездными услугами по зубопротезированию
Источник фото: Jonathan Borba / Unsplash
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Около 400 военнослужащих уже воспользовались программой безвозмездного протезирования зубов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Это пилотный проект НСЗУ «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Так, Кабмин принял изменения в постановление №212, и тем самым расширил программу безвозмездного зубопротезирования для военнослужащих.

Программа теперь включает лечение и плановую стоматологическую помощь для:

- военнослужащих, которые не имеют статуса УБД, но продолжают боевые задачи;

- участников боевых действий в АТО/ООС и войне с рф;

- лиц с инвалидностью, полученной при защите Отечества.

Список учреждений, предоставляющих услуги можно найти на дашборде НСЗУ.

Напомним, по результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Ранее мы писали, что услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

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